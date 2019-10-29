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29 Ekim 2019 Salı 01:05:24 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 01:14:32

Trump, Bağdadi'nin sonunu getiren köpeğin fotoğrafını Twitter'dan paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. Trump az önce sosyal medya hesabından yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.
 
Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.
 
Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği sosyal medyadan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Öte yandan Trump bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıklamıştı.

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