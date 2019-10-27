Trump, Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray’dan böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper ve askeri yetkililerin, DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu izlerken çekilen fotoğraflar Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yayınlandı.

Trump, Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray’dan "film izler gibi" canlı seyrettiklerini söylemiş, operasyon anının görüntülerinin de yayınlanabileceğini belirtmişti

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Beyaz Saray'ın paylaştığı görüntülerde Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu canlı olarak takip edenler arasında Trump'ın A Takımı'ndaki önemli isimlerden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olmaması dikkat çekti. Pompeo daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Pompeo, Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesini memnuniyetle karşıladı ve ABD'nin sözünü 'adalet arayışına devam edeceğini' söyledi.

Pompeo, "Başkan Donald Trump ve ABD, kötüleri adalete teslim etme arayışına ve Amerika'yı güvenli tutmak için elinden geleni yapmak için verdiğimiz sözü tutmaya son vermeyecek. Ebubekir el Bağdadi'nin ölümü, artık iğrenç vahşetini sürdüremeyeceğini ya da DEAŞ'ın alçak nefret ideolojisini yayamayacağını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.