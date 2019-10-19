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19 Ekim 2019 Cumartesi 20:21:52 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:42:09

Trump, azil sürecine yönelik "Darbeyi durdurun!" paylaşımında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecine yönelik devam eden soruşturma kapsamında Twitter hesabından Darbeyi durdurun! paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı’nın görevini kötüye kullanarak 2020 Başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması için Ukrayna'ya baskı yaptığı şüphesi üzerine başlatılan azil süreci kapsamında Trump’ın destekçileri “Darbeyi durdurun” başlığıyla bir imza kampanyası düzenliyor.

Azil sürecini başlatan Demokrat siyasetçilerin çalışma ofislerine baskınlar ve pop-up eylemler düzenleyen Trump destekçileri, soruşturma sürecinin ‘darbe’ olduğunu savunuyor.

Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesi dökümlerine dayandırılan iddialara göre Trump'ın, Ukrayna'ya yapılacak yardımlar karşılığı Zelenskiy'den istihbarat istediği ifade ediliyor. Hunter Biden, bir dönem Ukrayna'da bir enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyordu.

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