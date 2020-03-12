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12 Mart 2020 Perşembe 07:30:22 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 07:39:09

Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya alacaklarını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı. Bu arada seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye'nin bulunmadığı bildirildi.

Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.

Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti.

Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

"FEDERAL HÜKÜMETİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN TÜM GÜCÜNÜ SEFERBER EDİYORUZ."

Dünya Sağlık Örgütünün bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınını “pandemi” ilan ettiğine dikkati çeken Trump, "Müttefiklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Federal hükümetin ve özel sektörün tüm gücünü Amerikan halkını korumak için seferber ediyoruz."ifadesini kullandı.
Kovid-19 salgınına yönelik birçok erken tedbir aldıklarını bu nedenle de şu anda Avrupa’ya kıyasla daha az vaka olduğunu belirten Trump, şu açıklamalarda bulundu:

"Amerikanların çoğunluğu için risk çok çok düşük. Genç ve sağlıklı insanlar, kendilerine virüs bulaşırsa hızlı bir iyileşme bekleyebilir. En büyük risk, sağlık sorunu olan yaşlı insanlar için. Bu nüfus çok çok dikkatli olmalı. Bakım evlerine tüm zaruri olmayan ziyaretleri askıya almalarını tavsiye ediyoruz. Genel olarak yaşlı Amerikalılar, kalabalık alanlara gerekli olmadıkça girmemeli."

"BUGÜNKÜ KÜÇÜK BİR EYLEM, YARIN VİRÜSÜN YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇECEKTİR"

Büyük katılımlı etkinlikler ve okullarla ilgili de gerekli mercilerle görüştüklerinin altını çizen Trump, "Bugünkü küçük bir eylem, yarın virüsün yayılmasının önüne geçecektir. Her toplum farklı risklerle karşı karşıya. Lütfen verilen tavsiyelere uyun." uyarısında bulundu.

Virüse karşı şu anda ekonomik, sağlık sistemi ve doktorlar bakımından avantajlı konumda olduklarını vurgulayan Trump, "Artık siyaseti bir kenara koyup, particiliği bırakıp tek millet, tek aile olarak birleşme zamanı." çağrısını yaptı.

TRUMP EKONOMİK ÖNLEMLERİ DE AÇIKLADI

Hafta başında sağlık sigortası sektörünün liderleriyle bir araya geldiğini hatırlatan Trump, söz konusu sektörün Kovid-19 tedavileri için tüm sigorta primlerinden feragat etmeyi ve sigorta kapsamını genişlemeyi kabul ettiklerini aktardı.

Trump, antiviral tedavileri rekor sürede gerçekleştirebilmek için bürokraside azalmaya gideceklerini belirterek, geçen hafta imzaladığı 8,3 milyar dolarlık fonla Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleriyle diğer kamu kurumlarının virüsle mücadelesine yardımcı olunacağını, aşı, tedavi ve tıbbi malzeme tedariğinin destekleneceğini bildirdi.

Kovid-19’dan etkilenen çalışan Amerikalıların finansal zorluklardan korkmadan evde kalabilmeleri için mali önlemlerin de alınacağına işaret eden Trump, virüs nedeniyle karantinaya alınan veya virüsten etkilenenlere refakat eden çalışanların bu kapsamda olacağını dile getirdi.

"BU FİNANSAL BİR KRİZ DEĞİL"

Trump, “Bu finansal bir kriz değil. Bu sadece ulusça ve dünyaca beraber üstesinden geleceğimiz geçici bir durum.” dedi.

Küçük İşletmeler İdaresine Kovid-19’dan etkilenen firmalara sermaye ve likidite sağlamasına yönelik talimat verdiğine dikkati çeken Trump, düşük faizli kredilerin virüs kaynaklı geçici ekonomik sıkıntılarının üstesinden gelmeleri için küçük işletmelere yardımcı olacağını, söz konusu idarenin salgından etkilenen eyaletlerde kredi sağlamaya başlayacağını ve Kongre’den bu program için 50 milyar dolarlık ilave kaynak artırımına gitmesini istediğini söyledi.

Trump, acil durum yetkisini kullanarak, salgından olumsuz etkilenen kişiler ve işletmeler için faiz veya ceza uygulanmaksızın vergi ödemelerinde ertelemeye gidilmesi için Hazine Bakanlığına talimat vereceğini belirterek, “Bu ekonomiye 200 milyar dolardan fazla ilave likidite sağlayacaktır.” diye konuştu.

Başkan Trump, çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerinin hafifletilmesi için Kongre’ye çağrıda bulundu.

TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİNE UYGULANAN SEYAHAT KISITLAMASINA DAHİL DEĞİL 

Öte yandan Trump’ın ulusa seslenişte Avrupa ülkelerinden seyahati kısıtlayacaklarını duyurmasının ardından İç Güvenlik Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bugün Başkan Trump, bazı Avrupa ülkelerinden birinde olan ya da ABD’ye varış tarihinden önceki 14 gün içerisinde olan yabancı ülke vatandaşlarının birçoğunun ülkeye girişini askıya alınmasını öngören bir kararname imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, düzenlemeden etkilenecek ülkelerin Şengen ülkeleri olarak da bilinen, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre olduğu kaydedildi.

TRUMP’IN COLORADO VE NEVADA SEYAHATLERİ İPTAL 

Öte yandan Trump’ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham bir açıklama yaparak başkanın bazı seyahatlerinin Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Grisham açıklamasında, "Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amacıyla, Başkan Trump, Colorado ve Nevada’da yapmayı planladığı etkinlikleri iptal etme kararı aldı." ifadesine yer verdi.

(AA)

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