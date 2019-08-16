Trump, ateşli silahlarla katliamların işlendiği ABD'de silah lobisini destekledi

ABD'deki silah şiddeti sorununu akıl sağlığına bağlayan açıklamalarına bir yenisini ekleyen Başkan Donald Trump, en iyi çözümün daha fazla akıl sağlığı kurumları açmak olduğunu savundu.

Ağır silahların satışını kısıtlamak ve silah almak isteyenler için geçmiş taraması yapmak gibi basit yöntemlere başvurmak yerine insanları katliam işlemelerini önlemek için akıl hastanelerine kapatmaktan söz eden Trump, silaha saldırıların failleri için "Bu insanları akıl hastası. Bence yeniden akıl hastaneleri inşa etmeye başlamamız lazım" dedi.



Rekor sayıda vatandaşın makineli tüfek gibi ağır silahlara hiçbir kontrole takılmadan sahip olduğu ve inanılmaz sıklıkla ateşli silahlarla katliamların işlendiği ABD'de silah lobisinin desteklediği Başkan Donald Trump, yine silahlara dokunmayan çözüm önerileri sundu.

New Hampshire'da yeniden seçilme mitingi düzenleyen Trump, bir gazetecinin silah şiddetine karşı ne tür başkanlık kararları almaya hazırlandığı sorusunu şöyle yanıtladı:



"Silah durumuna bir bütün olarak bakıyoruz. İnsanların akıl sağlığı terimini hatırlamasını istiyorum. Bu insanlar akıl hastası. Ve kimse bunun hakkında konuşmuyor. Bence kurumları tekrar inşa etmeye başlamak zorundayız."



1960 ve 70'lerde akıl sağlığı kurumlarının kapatıldığından söz eden ABD Başkanı, "İnsanların sokağa çıkmalarına izin verildi. Bu ülkemiz için korkunç bir şeydi" diyerek ekledi:



"Kurumları açmak zorundayız, bu insanların kapatılması lazım, sokaklarda olmalarına izin veremeyiz."



(Sputnik)