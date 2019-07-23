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23 Temmuz 2019 Salı 20:04:24 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 20:41:42

Trump aday göstermişti! Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Mark Esper, Senato'dan onay aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından Pentagon’un başına geçirilmek istenen ve geçtiğimiz hafta ABD Kongresi’nin Senato kanadının karşısına çıkarak Amerikalı senatörlerin zor sorularına yanıt veren Mark Esper’in bakanlığı onaylandı.

MEKTUP GERİLİMİ YAŞANDI
Patriot sistemini üreten şirkette yöneticilik yaptığı için bakan olması eleştirilen Esper’in, Türkiye’ye S-400 alımı öncesi gönderdiği mektup iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

 

MARK ESPER KİMDİR?

55 yaşındaki eski subay Mark Esper, 1991'de Körfez Savaşı'nda Amerikan ordusunda görev aldı. 10 yıldan uzun süre orduda çalışan Esper, 1996 yılında Heritage Foundation ismindeki vakıfta çalışmaya başladı.

Esper, 1998 yılından itibaren 4 sene boyunca ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi'nde çalıştı. 2002-2006 yılları arasındaysa, dönemin başkanı George W. Bush'un hükümetinde Savunma Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulundu.

2006'dan 2010'a kadar özel sektör ve kamu sektöründe farklı pozisyonlarda bulunan Esper, 2010'dan sonra savunma sanayisinde iş yapan Raytheon isimli firma adına lobicilik faaliyetleri yürüttü.

Esper'in aday olarak gösterildiği Savunma Bakanlığı pozisyonu, altı ay önce Jim Mattis'in ani istifası üzerine boşalmıştı. Donald Trump'ın bu koltuk için önerdiği ilk isim Patrick Shanahan bir süre vekaleten bakanlık görevini üstlenmiş ancak 'aile içi şiddet' iddiaları üzerine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.
 

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