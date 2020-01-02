Trump açıkladı: Çin'le imzalar 15 Ocakta atılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, 'Çin'le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocakta imzalayacağım' dedi.'
ABD Başkanı Donald Trump, Çin´le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray´da imzalanacağını açıkladı.
Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklmamada, "Çin´le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak´ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray´da düzenlenecek. Çin´den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin´e gideceğim" dedi.
Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin´in ABD´den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi
- Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia
- Mahmud Ahmedinejad: 2020’de Mehdi gelecek
- Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi
- Libya'daki meşru yönetimden 'Suheyrat Anlaşması'na bağlılık' vurgusu