Trump açıkladı: Anlaşma sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin ile birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

FAZ TİCARET ANLAŞMASINDA UZLAŞI SAĞLANDI

Trump, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

HERKES İÇİN MUHTEŞEM BİR ANLAŞMA, TEŞEKKÜRLER

Donald Trump, Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirtti ve "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.