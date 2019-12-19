Trump, ABD Temsilciler Meclisi ile alay etti: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik 'görevin kötüye kullanılması' ve 'Kongre'nin işleyişini engellemek' başlıklarından oluşan azil maddelerini görüşmek ve oylamak üzere toplandı. Azil, yapılan oylamada 197 'hayır'a karşı 230 'evet'le kabul edildi.

Başkan Trump'ın destekçileri ise, Michigan'da azil karşıtı gösteri için bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada 3 Demokrat temsilcinin taraf değiştirerek kendisi lehine oy kullandığını söyleyen Trump, "Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır. Onlar azil edilmeli, her biri" ifadesini kullandı.

Trump, "Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum. Gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi? Bu ülke daha önce olduğundan çok daha iyi durumda. Hiçbir yanlış yapmadık. Cumhuriyetçiler arasında daha önce hiç olmadığı kadar destek alıyoruz" ifadesini kullandı.

Miting alanındaki çok sayıda Trump destekçisi ise, "4 yıl daha" sloganları atarak ABD Başkanı’na destek oldu.

Öte yandan, Trump'ın mitingi esnasında "Kovuldun" pankartı açan Trump karşıtlarının da miting salonundan yuhalamalar eşliğinde çıkarıldığı görüldü.