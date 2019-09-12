Trafo gibi balık! 860 volt elektrik üretiyor

YENİ REKOR ONUN

ABD’li bilim insanları, Güney Amerika’nın ücra köşelerinden topladığı 107 DNA örneğinin analizi sonucu, iki elektrikli yılanbalığı türü keşfetti. ‘Electrophorus voltai’ ismi verilen türlerden birinin 860 volta eşdeğer bir elektrik akımı verebildiği tespit edildi. Bu alanda bugüne kadar bilinen en yüksek değer 650 volttu. Yeni tür ‘bilinen en güçlü biyoelektrik jeneratörü’ kategorisine alındı. Araştırmacılar, Amazonlar’daki yangın ya da ağaç kesimi tahribatına rağmen yeni türlerin keşfedilmesinin, gelecek için umut ışığı olduğunu söyledi.