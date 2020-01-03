03 Ocak 2020 Cuma 11:50:04 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 12:27:29
Trablus'ta sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu
Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan sivil Mitiga Havalimanı'na düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu
Libya basınında yer alan haberlere göre, başkent Trablus’taki havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.
Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter’e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı’na dün gece roket isabet ettiği aktarıldı.
Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.
AA
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