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25 Ekim 2019 Cuma 21:44:31 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 22:09:10

TIR'da donarak ölen göçmenin son sözleri: Ölüyorum anne, özür dilerim

İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı. Konteynerde ölü bulunan 39 kişi arasında 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının da olabileceği belirtildi. Tra My adlı kadın gönderdiği son mesajlarda, "yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim" yazdı.

İnsan hakları kuruluşu Human Rights Space, İngiltere'de TIR'da ölü bulunan 39 kişi arasında Vietnamlı bir kadının da olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki kadının son mesajının 'Ölüyorum anne, özür dilerim' olduğu belirtildi.

İngiltere'de bir konteynerde ölü bulunan 39 kişi arasında 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının da olabileceği belirtildi. Pham Thi Tra My adlı kadın gönderdiği son mesajlarda, "Yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim" yazdı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir konteynerde ölü bulunan 39 kişi arasında 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının da olabileceği iddia edildi.

Vietnam merkezli bir insan hakları kuruluşu olan Human Rights Space'in Koordinatörü Hoa Nghiem, 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının kurbanlar arasında olabileceğini, ailenin gelecek resmi cevabı beklediğini duyurdu.

"ÖLÜYORUM ANNE ÖZÜR DİLERİM"

Nghiem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adı Tra My olan kadının fotoğrafı ile Vietnam saatiyle 23 Ekim 04.28'de (İngiltere 22 Ekim 22.48) gönderdiği belirtilen mesajları gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

Mesajlarda, "Özür dilerim anne, yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim" yazdığı kaydedildi.

ÇİN AĞIR CEZA İSTEDİ

 

Sekizi kadın 39 kişinin soğutuculu konteynerde ölmesiyle ilgili uluslararası soruşturma da yürütülüyor.

 

Kurbanların Çinli olduğu değerlendirilirken, soruşturmada konteynerin 23 Ekim sabah erken saatlerde Belçika'nın Zeebrugge limanından İngiltere'ye nasıl getirildiği ve olası iş birlikçiler araştırılıyor.

Bu arada Çin'in Londra Büyükelçiliği'ne bir ekip gönderirken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying de İngiltere'nin mağdurların kimliklerini en kısa sürede doğrulamasını ve suçluları tespit edip ağır şekilde cezalandırmasını umduklarını söyledi.

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