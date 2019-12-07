Tipine bakıp sınır dışı ettiler

Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde trajikomik bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Hamid As, polis kontrolü sırasında gözaltına alındı. İşitme engeli olduğu için kendisini ifade edemeyen genç, Afganistan'dan ülkeye kaçak giren göçmen zannedilince sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderildi. Hamid’in eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesinin ihbarıyla gerçek ortaya çıktı.

As’ın ebeveyni çocuklarının işitme engelli olduğunu ve kendisini ifade edemediğini yetkililere anlatınca, hata yapıldığı anlaşıldı. Gencin memleketine getirilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. As'ın babası, oğlunun Afganistan'daki İran Büyükelçiliği’ne teslim edildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu, birkaç gün içinde evine döneceğini söyledi.