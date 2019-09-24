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24 Eylül 2019 Salı 10:56:31 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:58:05

Times Meydanı'nda aşure ikramı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca New York'un turistik alanlarından Times Meydanı'nda halka aşure ikram edildi. AA'nın fotoğraflarının da yer aldığı 2 araç ise kentin önemli ve kalabalık merkezlerinde gezerek Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından "Aşure Günü-The Day of Ashura" adı altında organize edilen etkinlikte, kentin en meşhur turistik alanlarından Times Meydanı'nda aşure dağıtıldı.

New York'un sayılı mekanlarından Ali Baba Restoran tarafından Times Meydanı'nın en işlek noktalarından birine kurulan masaya dizilen aşurelere, meydandaki Amerikalılar, turistler ve bölgede görev yapan New York polisi büyük ilgi gösterdi.

"Beni annemin sofrasına götürdü"

Brooklyn bölgesinden gelen Brooke Hammoae, hayatında ilk defa aşure yediğini belirterek "İçeriğinde çok değişik malzemeler var, çok zengin görünüyor. Gerçekten çok beğendim." dedi.

New York'ta yaşayan Libya kökenli Nora Muhammad, "Çok nefis bir tadı var. Benim annem de Libya'da buna benzer bir tatlı yapıyordu. Tadı beni annemin sofrasına götürdü." ifadesini kullandı.

Orta Afrika ülkesi Kongo'dan New York'u ziyarete geldiğini söyleyen Justin Kombila da aşurenin tadını beğendiğini söyleyerek "New York gibi bir şehirde bana kendi ülkemdeki tatları hatırlattı." diye konuştu.

Meydanda dolaşan Türk vatandaşları da kendi kültürlerinin parçası olan aşure ikramını kaçırmadı.

2 bin 500 kap aşure yapıldı

New York Başkonsolosluğunun talebi üzerine bu sene ikinci kez aşure dağıttıklarını belirten Ali Baba Restoran'ın sahibi Ali Rıza Doğan, İngilizcede "Noah's pudding" olarak bilinen aşureye yabancıların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Doğan, bu sene 2 bin 500 civarında aşure kabı hazırladıklarını ifade ederek bunların bin adetini Times Meydanı'nda, 500 adetini Wall Street bölgesindeki Bowling Green parkta, geri kalanını da Central Park'ta dağıtacaklarını belirtti.

Aşure dağıtımının yanı sıra yine New York Başkonsolosluğunun desteğiyle üç yanında dijital panel bulunan, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yayımlandığı iki adet LED görüntülü araç, başta aşure dağıtılan Times Meydanı, Bowling Green ve Central Park civarı olmak üzere şehrin önemli ve kalabalık merkezlerinde gezerek Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

(AA)

 

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