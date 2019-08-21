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21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:13:57 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:14:58

TİKA gönüllüleri yardım malzemelerini Senegal'e ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının programıyla Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, Diembering kasabasında eğitim ile gıda, temizlik ve sağlık malzemeleri yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Senegal'in güneyindeki Ziguinchor'un Diembering kasabasına gelen gönüllü öğrenciler, yerel müzik ve danslarla karşılandı.

Belediye Başkanı Tombon Gueye'nin yanı sıra imam, papaz ve kabile şefleriyle yerel yöneticilerin katıldığı programda gönüllüler, getirdikleri gıda ve sağlık malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Gönüllüler 3 okul, bir sağlık ocağına da eğitim ve sağlık malzemesi ulaştırdı.

"Erdoğan ve Sall dostluğu TİKA'nın yardımlarına yansıyor"

Diembering Belediye Başkanı Gueye, programda yaptığı konuşmada, yaptığı yardımlardan dolayı bütün kasaba halkı ve belediye başkanlığı adına TİKA'ya teşekkür etti.

"Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostluk ilişkisi Türkiye'nin Senegal'e desteğinin daha da artmasına vesile oluyor. Bu dostluk TİKA'nın yardımlarına da yansıyor.' diyen Gueye, Diembering halkının yapılan yardımlardan memnun olduğunu kaydetti.

"Gençlerimiz küresel bir vizyona sahip oluyor"

Ekibin mihmandarlığını yapan TİKA uzmanı Kaan Mahmut Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Afrika'daki farklı kültür ve yaşam tarzlarını yerinde görme ve tanıma imkanı yakaladığını söyledi.

"Bu sayede gençlerimiz dünyanın kültürel çeşitliliklerini yerinde görerek küresel bir vizyona sahip oluyor." diyen Demirel, Senegal özelinde Afrika'yı anlama ve tanıma fırsatını bulduklarını kaydetti.

Demirel, Türkiye'nin Afrika açılımının çok yerinde olduğunu ve Türkiye'nin gelecek dönemde kıta ile ilişkilerini geliştirmesi bakımından TİKA'nın desteklediği Tecrübe Paylaşımı Programının önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor.

(AA)

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