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17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13:05 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:39:25

TİKA gönüllüleri Macaristan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Macaristan’da bulunan üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler Köpekli Arama Kurtarma, Afet ve Acil Durum Teorik ve Uygulamalı Eğitim Programı'na katıldı.

"Macaristan Köpekli Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu"nun Budapeşte’ye 70 kilometre uzaklıkta Jaszbereny kasabasında düzenlenen program 17 Ağustos 1999 depremindeki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü ekibiyle birlikte yer alan Macaristan Köpekli Arama Kurtarma Dernekleri Uzman Eğitimleri Direktörü Gabor Szabo ve Koruma Yöntemleri Merkezi Direktörü Zoltan Juhasz tarafından verilen teorik eğitimlerle başladı. Program, eğitim merkezindeki enkaz simülasyonunda pratik eğitimlerle devam etti.

Gönüllüler, Macaristan Köpekli Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna bağlı arama kurtarma merkezlerinin gönüllüleriyle iş birliğinde "Açık Arazide Köpekli Kayıp Arama ve Kurtarma Tatbikatı", Macaristan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Genel Müdürlüğü Jaszbereny Acil Durum Direktörlüğü, Macaristan Ambulans ve Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, Jaszbereny Emniyet Müdürlüğü ve Jaszbereny İtfaiyesinin görevlileri ile "Deprem Tatbikatı" ve Malyi Gölünde "Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma, İlk Yardım Tatbikatı" da yaptı.

Eğitim Programının düzenlendiği Jaszbereny'de misafir edilen TİKA'nın genç gönüllüleri tarihten bugüne pek çok ortak kültürel unsur ile Türkiye'yle güçlü bağları bulunan Jaszbereny hakkında Belediye Başkanı Szabo Tamas ve Başkan Yardımcısı Szatmari Antalne tarafından verilen bilgilerin ardından halk oyunları ekibinin halk dansları gösterilerini izlediler.

Eger Belediyesi tarafından da misafir edilen gönüllüler, Belediye Başkanı Habis Laszlo ile yapılan görüşmenin ardından Eger Kalesi'ni gezdi ve kendileri için hazırlanan gösterileri takip etti.

Kanuni'nin iç organlarının defnedildiği yer ziyaret edildi

"Köpekli Arama Kurtarma, Afet ve Acil Durum Teorik ve Uygulamalı Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayan gönüllüler, TİKA'nın destekleriyle 1566'daki Zigetvar Seferi sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşının bozulmaması için çıkarılan iç organlarının defnedildiği yer olduğu tespit edilen "Turbek" adı verilen bölgedeki kazı alanını ziyaret ederek, son aşaması da tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmaları neticesinde 2015'te Sultan Süleyman Han'ın iç organlarının defnedildiği yer, 2016'da Osmanlı'nın önemli vezirlerinden Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı cami, 2017'de ise caminin yanındaki tekke kalıntıları, son olarak 20 Mayıs 2019'da başlanan kazılarda ise tekke ve içerisindeki misafirhane ortaya çıkarılmıştı.

İki mahallesi bulunan bir kasaba olduğu düşünülen, türbe, cami, tekke, misafirhane, askeri tabya ve pek çok kalıntı ile Macaristan'daki tek Osmanlı yerleşkesi olan ve 2017'de koruma altına alınan alanın açık hava müzesine dönüştürülerek ziyarete açılmasına ilişkin uygulama projesinin 2019 sonuna kadar hazırlanması planlanıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar seferinde şehadet mertebesine erişmesinin 450. yıl dönümünün anma etkinlikleri kapsamında TİKA tarafından yenilenen Türk-Macar Dostluk Parkını da ziyaret eden Macaristan gönüllüleri parktaki hastalanan ağaçların yerine yenilerini dikti.

Tecrübe Paylaşım Programı 2019 Macaristan gönüllüleri, TİKA’nın destekleriyle Bugaç’da düzenlenecek olan Ataları Anma Günü etkinliğine katıldıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

"2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na TİKA'nın yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.

AA

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