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Thomas Cook operasyonu ile 106 bin kişi evine döndü Thomas Cook operasyonu ile 106 bin kişi evine döndü

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30 Eylül 2019 Pazartesi 17:22:42 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:46:07

Thomas Cook operasyonu ile 106 bin kişi evine döndü

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA), 106 bin Thomas Cook müşterisinin kurtarma operasyonu kapsamında İngiltere’ye geri getirildiğini duyurdu.

CAA’dan yapılan açıklamada, dünyaca ünlü İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının hemen ardından İngiliz hükümetinin talebi ile başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında bir hafta içerisinde toplam 106 bin tatilcinin İngiltere’ye geri getirildiği belirtildi.

Açıklamada Thomas Cook yolcularının üçte ikisinin evlerine dönüşünün sağlandığı, yolcuların yüzde 94’ünün daha önce belirlenen seyahat tarihlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtildi ve dün 64 uçuşla 14 bin yolcunun İngiltere’ye getirildiği, bugünün sonunda ise toplam 53 uçuşla 8 bin kişinin daha İngiltere'ye dönüşünün sağlanmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Açıklamada CAA tarafından yürütülen ve İngiliz hükümeti tarafından finanse edilen kurtarma operasyonunun 6 Ekim tarihine kadar devam etmesinin, toplamda bin uçuşun gerçekleştirilmesini beklendiği kaydedildi.

Yaklaşık 360 bin kişinin tatil rezervasyonlarının ATOL  (Hava Seyahat Organizatörleri Lisanslaması) koruması alında olduğu, bu kapsamda tatilcilerin ileriye dönük tatil rezervasyonlarına yönelik geri ödemenin en kısa zamanda yapılmasının amaçlandığına vurgu yapılan açıklamada yaklaşık 100 bin rezervasyonun banka kartları ile yapıldığı, bu rezervasyonların geri ödemelerinin 14 gün içerisinde yapılacağı, diğer yollardan ödemelerin ise daha uzun süreceği kaydedildi.

Açıklamada tatil rezervasyonlarını debit banka kartları haricinde farklı metodlarla yapanların geri ödemelerinin yapılması için 7 Ekim tarihinde yeni bir online sistem kurulacağı, müşterilerin bu sistem üzerinde online iade formu doldurmasının gerekeceğine dikkat çekildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada müşterilerin online formları iletmelerinin ardından 60 gün içerisinde geri ödemelerin yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kurtarma operasyonuna 100 milyon sterlin harcandı

Uzun zamandır finansal sorunları ile gündemde olan şirket geçen hafta sonunda kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İngiliz hükümetinden 250 milyon sterlinlik destek istemiş, fakat bu talep hükümet tarafından reddedilmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Hükümet, yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadı." ifadesini kullanmıştı.

CAA Başkanı Dame Deirdre Hutton ise Thomas Cook'un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğunu belirtti.

Thomas Cook'la çalışan otellerin endişeli olduğuna işaret eden Hutton, "Meksika'da bir otelin yaklaşık 2,5 milyon sterlin alacaklı olduğunu öğrendik. Otellerin endişeli olması şaşırtıcı değil." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome ise şirketin yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik borç altında olduğunu bildirmişti.

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında "yöneticilerin rolünün incelenmesi için" soruşturma talimatı verirken, basında da Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanırken İngiliz hükümeti, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kurtarma operasyonunu başlattı.

Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin kişi işini kaybetmişti.

AA

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