The Walking Dead çekimlerinde ölen dublörün ailesine 8,6 milyon dolar ödenecek

Modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını ve bunnla olan amasız mücadeleyi anlatan The Walking Dead dizisinde dublör John Bernecker binadan yanlış yere düşerek ölmüştü. Mahkeme, 2017 yılında sette düşerek ölen Bernecker'in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesi kararı aldı.

Dublörün ölümünde yayıncı AMC Networks "kusurlu" bulunmadı ve başka cezai zarar tespit edilmedi. Toplamda 6 gün boyunca savunma ve tanıklıkların dinlendiği davada kazayı gösteren bir video kaydının kare kare incelemesi de yapıldı. 8. sezon çekimleri sırasında gerçekleşen kazada, Bernecker bir dövüş sahnesini canlandırıyordu ve bir binadan düşerek 7 metre aşağıdaki bir koruyucu yastığa inmesi gerekiyordu. Bernecker'in parande atarken beklenmedik şekilde sol eliyle korkuluğu tutması düşüş yönünü değiştirdi ve duvara doğru geri gelmesine yol açarak balkonun altına düşmesine neden oldu.

John Bernecker, yastığın merkezinden 3 metre uzakta, beton zemine kafa üstü düştü. Dublör hastanede geçirdiği iki günün ardından yaşama gözlerini yumdu.