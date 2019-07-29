The Times: Batı, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz!

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson ve onun Brexit politikaları ile birlikte yeni bir dönem başladı.



31 Ekim'e kadar Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarının defalarca altını çizen Johnson, "Ne pahasına olursa olsun Brexit gerçekleşecek" dedi.

The Times'ta Michael Burleigh imzalı analizde, ülke içerisinde Brexit kampanyası sebebiyle eleştirilere maruz kalan Boris Johnson eleştiriliyor. Kararın İngiltere'yi yalnızlığa sürükleyeceği düşünülüyor.



Michael Burleigh "Batı, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz" başlıklı yazısında son dönemlerde Türkiye'nin Rusya ve Çin ile gelişen ilişkilerinin altı çizildi.

Burleigh yazısında, "Rusya ve Çin'in Ankara'daki nüfuz kazanma çalışmaları göz önüne alındığında Erdoğan'ın kazanılması gerektiği kesindir" sözlerine yer verdi.

Avrupa Birliği'nin dağılmaya başladığı şu dönemde, Türkiye ile ilişkilerin oldukça önemli olduğu belirtilen yazıda, Türkiye'nin NATO üyesi olduğu ve Orta Doğu'da önemli bir rolü olduğuna değinildi.

Türkiye'nin ABD'ye yönelik bakışını değerlendiren Burleigh, "ABD Türkiye'ye yaptıklarını unutmuş olabilir ancak Türkler unutmadı. Erdoğan, 2016'da gerçekleşen darbenin ABD destekli olduğunu düşünüyor. Darbeye karışan F-16'ların ABD'nin nüfuza sahip olduğu İncirlik'e kaçması da bu düşünceyi destekliyor" dedi.

Avrupa'yı Türkiye konusunda uyaran Burleigh makalede, "Batı muhtemelen aşırı güven içerisinde ve Türkiye'nin olumsuz ekonomik durumunun onu engelleyeceğini ve Erdoğan'ın son seçim ile popülerliğini kaybettiğini düşünüyor. Fakat Türkiye bir şekilde geri dönecek. Ne de olsa Doğu Akdeniz doğal gazı konusunda geri adım atmayan Türkiye, bölgedeki faaliyetlerini sürdürecek. Artık hem ABD'nin hem de AB'nin Türkiye'yi birkaç füze için kaybedip kaybetmeyeceklerine karar verme zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

(Haber 7)