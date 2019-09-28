Tesla yarı yolda bıraktı! Suçlu kovalarken pili bitti

Santa Clara'da görevli olan memurlar, şüpheli bir araç plakası anonsu aldı. Aracın yeri tespit edilince kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca suçluları kovalayan ekip, kötü bir sürprizle karşılaştı. Elektrikli polis otosunun şarjı bir anda bitti, şüpheliler de arkasına bakmadan kaçtı.

Çaresizce suçluların arkasından bakan memurlar, bölgedeki ekip arkadaşlarına durumu bildirdi. Ancak şüphelilerin kaçtığı otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Fremont polisi sözcüsü Cenevre Bosques, aracın şarjının bitmesinin büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek, “Bazen polislerin rapor doldurmak için merkeze dönüyorlar. Ancak tekrar otomobille çıkmıyorlar. Bu nedenle zaman zaman böyle problemlerin yaşanabiliyor” ifadelerini kullandı.