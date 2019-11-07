Teröristten Nazi selamı

Geçtiğimiz ağustos ayında 22 yaşındaki Norveçli Philip Manhaus, Norveç'in başkenti Oslo yakınındaki El Nur Camii'ne girerek ateş açmış, o esnada içeride bulunan

Afganistan vatandaşı Muhammed Refik tarafından engellenmişti.

FACİA ÖNLENMİŞTİ

Saldırı sırasında camide sadece 3 kişinin olması büyük bir faciayı önlemişti. Cinayet ve terör suçlamasıyla yargılanan cami saldırganı Manshaus, mahkemede Nazi selamı verdi. Norveçli caninin, salona girer girmez skandal hareketi yapması dikkat çekti.

SKANDAL KARAR

Ülkede bu tip mahkemeler basına kapalı gerçekleştirilirken, ilk kez Oslo Bölge Mahkemesi'nin bu yasağı kaldırması da kafaları karıştırdı. Mahkemede saldırgan Manshaus, kamuoyu ve basın önünde ifade verdi.