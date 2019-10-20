  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
Son dakika... Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi Son dakika... Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi
ABD Savunma Bakanı Esper, Kabil'e ziyaret gerçekleştirdi ABD Savunma Bakanı Esper, Kabil'e ziyaret gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan: 9 günde 1500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık Başkan Erdoğan: 9 günde 1500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık
Teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor Teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor
Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayının patlaması sonucu 3 sivil yaralandı Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayının patlaması sonucu 3 sivil yaralandı
Malatya ile Adıyaman arasındaki sınır kavgası yeniden alevlendi: 5 yaralı Malatya ile Adıyaman arasındaki sınır kavgası yeniden alevlendi: 5 yaralı
Son Dakika... 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararı 1 yıl ertelendi Son Dakika... 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararı 1 yıl ertelendi
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada -VİDEO Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada -VİDEO
İstanbul'da pitbull dehşeti İstanbul'da pitbull dehşeti
PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
Trump'tan yeni Suriye tweetleri: Ateşkes süreci iyi gidiyor Trump'tan yeni Suriye tweetleri: Ateşkes süreci iyi gidiyor
Rusya Barış Pınarı ve Güvenli Bölge'ye nasıl bakıyor? Rusya Barış Pınarı ve Güvenli Bölge'ye nasıl bakıyor?
Başkan Erdoğan Boris Johnson ile bir telefonda görüştü Başkan Erdoğan Boris Johnson ile bir telefonda görüştü
Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan Kayserispor, henüz ligde galibiyetle tanışamadı Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan Kayserispor, henüz ligde galibiyetle tanışamadı
Beşiktaş'ta 3 başkan adayı da oylarını kullandı Beşiktaş'ta 3 başkan adayı da oylarını kullandı
ABD, Türkiye'nin dediğine geldi PKK çıldırdı! Terörist başından YPG'ye 'Çıkmayın' çağrısı ABD, Türkiye'nin dediğine geldi PKK çıldırdı! Terörist başından YPG'ye 'Çıkmayın' çağrısı
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntülendi PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntülendi
Kopernik Kitap’tan kitapseverlere yeni bir eser daha! "Ortadoğu Aktörler, Unsurlar, Sistemler" Kopernik Kitap’tan kitapseverlere yeni bir eser daha! "Ortadoğu Aktörler, Unsurlar, Sistemler"
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntülendi PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntülendi
Araç sahiplerine büyük kolaylık! Hasar kaydını PTT'den araç hasar kaydı sorgulama hizmetine başladı Araç sahiplerine büyük kolaylık! Hasar kaydını PTT'den araç hasar kaydı sorgulama hizmetine başladı
Bakan Akar: Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok Bakan Akar: Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok
Nedim Şener'den CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi 'Barış Pınarı Harekatı' yanıtı Nedim Şener'den CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi 'Barış Pınarı Harekatı' yanıtı
Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'ndan taşındı Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'ndan taşındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ekim 2019 Pazar 17:31:35 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 17:34:10

Teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor

Türkiye, ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla Rasulayn'ı terk etmelerine izin veriyor.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

AA'nın Rasulayn'daki muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün öğleden sonra Kızılhaç ambulansları ve bazı sivil araçlarla örgütün yaralı teröristleri tahliye edilmeye başlandı.

Kızılhaç'a ait onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü.

Gün içinde yine onlarca Kızılhaç ambulansı ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Rasulayn'a giriş çıkış yaptı.

Böylece Türkiye, ABD'yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi.

Siviller zaten çıkmıştı

Rasulayn'daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısı harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket etmiş ve Haseke ili içerisinde geçici olarak barınmaya başlamıştı. Kalan nüfus da 3-4 gün içerisinde ilçeden ayrılarak yine Haseke yönünde yer değiştirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak Haseke'ye göç ettiğini bizzat duyurmuştu.

Yaklaşık bin YPG/PKK'lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Rasulayn'da şu an sivil nüfus barınmıyor. Buna karşın örgüt, Rasulayn'da sivil nüfus bulunduğunu iddia ederek Türkiye'yi halkın tahliye edilmesini engellemekle suçluyor.

Ancak AA'nın elde ettiği görüntülerde, onlarca ambulanstan oluşan konvoyun herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ilçeye giriş çıkış yaptığı açık şekilde görülüyor.

Öte yandan, genel olarak sivil nüfus tahliyelerinde camları örtülmemiş, içleri görünebilen otobüsler kullanıldığı biliniyor. Suriye iç savaşı boyunca bu şekilde pek çok örnek görülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, TSK'nın PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların ABD'li muhataplarla koordine edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoyun Rasulayn’a giriş yaptığını ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinde çıktığını duyurmuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ