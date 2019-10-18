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18 Ekim 2019 Cuma 12:28:38 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 12:30:08

Teröristler ortağı ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, terör örgütü YPG, ABD'nin verdiği milyonluk zırhlı araçları bırakıp kaçıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan YPG, ABD'den aldığı mühimmat ve askeri araçları bırakıp bölgeyi terk ediyor.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG'yi uzaklaştırırken, bıraktıkları araçları da ele geçirdi. Bu araçlar arasında yaklaşık 1 milyon 300 bin türk lirası üretim maliyete sahip Amerikan malı zırhlı Humvee olması da dikkatlerden kaçmadı.

EN AZ 4 ADET HUMVEE ELE GEÇİRİLDİ

Uzmanlar, Barış Pınarı Harekâtı kapsamnıda terör örgütü YPG'nin ABD'nin verdiği Humvee'lerin en az 4 tanesini bıraktıklarını bildiriyor.

Humvee ya da HMMWV olarak bilinen ABD yapımı zırhlı aracın özellikleri neler?

M998Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (M998 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) askeri kullanım için üretilen 4 X 4 sınıfında AM General firması tarafından geliştirilmiş bir taşıttır. Bu taşıt daha önceden Amerikan Ordusu servisindeki M151 MUTT, M561 Gama Goat, M718A1 ve M792 model cankurtaranlar, CUCV ile diğer ülke ve ordular tarafından kullanılan hafif sınıf araçların yerine geçmiştir. Humvee daha sonra üretilecek sivil amaçlı Hummer ve SUV taşıtlarına ilham kaynağı olmuştur.

Amerikan Ordusu servisinde en az 17 farklı HMMWV tasarımı bulunmaktadır. HMMWV araçları kargo/birlik taşıma, otomatik silah platformu cankurtaran (dört adet sedyeli veya sekiz adet oturan yaralıya kadar), M220 TOW taşıyıcı, M119 obüs çekici, M-1097 Avenger Kaideye Monteli Stinger platformu, MRQ-12 doğrudan hava destek aracı, S250 barınak taşıyıcı ve diğer rollerde kullanılmaktadır. Araç normal şartlarda 76 santimetreye ya da baca aparatı ile 1.5 metreye kadar derin sulardan geçebilir.

Aracın toplam ağırlığı diğer bir opsiyonel teçhizatı olan vinç ve tamamlayıcı zırhı ile 2700 kiloyu bulur. M1025 ve M1043/M1044 tasarımları MK19 bombaatar, M2 Browning makineli tüfek, M240G/B ve M249 makineli tüfekleri ile silahlandırılabilir. Yeni üretilen M1114 gelişmiş zırhlı HMMWV modeli de bu saydığımız silahlar ile donatılmaktadır. Bazı M1114 ve M1116 gelişmiş zırhlı M1117 zırhlı güvenlik araçlarında silah operatörünün silahı araç içerisinden kumanda etmesini sağlayan CROWS sistemi takılmıştır.

Aracın imalat maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon 300 bin türk lirası (220 bin dolar) olduğu bildiriliyor.

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