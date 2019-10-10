Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri böyle söküldü!

Videoda köyün YPG/PKK terör örgütünden temizlendiği ifade ediliyor. Bir görüntüde de Terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin söküldüğü ve araçların akasında sürüklendiği görülüyor. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi..