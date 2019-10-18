Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor
TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü
- Hagibis Tayfunu Japonya'da 38,3 milyar yenlik zarara yol açtı
- Büyükelçi Akgün, Tayland basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
- BM'den terör örgütü YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama
- Türkiye-ABD anlaşması dünya basınında! Türkler büyük bir zafer kazandı