  • Bist 100
    105844
  • Dolar
    5,7828
  • Euro
    6,3743
  • Altın
    270,4980
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump'a 'İş birliğine evet, müdahaleye hayır' yanıtı Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump'a 'İş birliğine evet, müdahaleye hayır' yanıtı
Morales, Interpol'ün hakkında çıkardığı mavi bültenle arama kararını eleştirdi Morales, Interpol'ün hakkında çıkardığı mavi bültenle arama kararını eleştirdi
e-Devlet'e giriş sayısında yıllık 1 milyar hedefine ulaşıldı e-Devlet'e giriş sayısında yıllık 1 milyar hedefine ulaşıldı
Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı
AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama
Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi
Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya net mesaj: Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya net mesaj: Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı
İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı
Kurtulmuş: Müptezel bir iftira var Kurtulmuş: Müptezel bir iftira var
İnadına şarkı söylüyor İnadına şarkı söylüyor
15 yıllık hasret dolu bakış 15 yıllık hasret dolu bakış
Gupse elti oldu Gupse elti oldu
Kültür elçisi Pınar Kültür elçisi Pınar
Selçuk Bayraktar’dan İngiliz The Guardian'a tokat gibi cevap Selçuk Bayraktar’dan İngiliz The Guardian'a tokat gibi cevap
Lider Başakşehir'in konuğu Roma! Muhtemel 11'ler... Lider Başakşehir'in konuğu Roma! Muhtemel 11'ler...
90'lara döndürecek 90'lara döndürecek
Bollywood gecesi yaptılar Bollywood gecesi yaptılar
Trabzonspor'un rakibi Getafe! İşte muhtemel 11'ler... Trabzonspor'un rakibi Getafe! İşte muhtemel 11'ler...
Asistansız gezmiyor Asistansız gezmiyor
'Falcao gibiyim' 'Falcao gibiyim'
Beşiktaş siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler... Beşiktaş siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler...
Mustafa Cengiz'den ilginç çıkış Mustafa Cengiz'den ilginç çıkış
Çiçeklerle karşılandı Çiçeklerle karşılandı
Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Kasım 2019 Perşembe 00:27:52 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 00:28:41

Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden saldırılarını sürdürüyor.

Teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 6 roket saldırısı düzenledi.

Katyuşa roketlerinin atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ