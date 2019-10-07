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07 Ekim 2019 Pazartesi 20:04:23 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:36:04

Sınırda hareketlilik başladı! Terör örgütü PKK/PYD kontrol noktalarını terk etmeye başladı

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından, ABD Dışişleri'nden bir yetkili "Biz bu operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz" demişti.

PENTAGON YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA: UNSURLARIMIZI ÇEKTİK

ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pentagon yetkilisi, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik." ifadesini kullandı. Yetkili, bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları Tel Abyad ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı.

TSK OPERASYON EMRİ BEKLİYOR

Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

KONTROL NOKTALARI BOŞALTILIYOR

Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn'da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

İHA

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