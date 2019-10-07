Sınırda hareketlilik başladı! Terör örgütü PKK/PYD kontrol noktalarını terk etmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından, ABD Dışişleri'nden bir yetkili "Biz bu operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz" demişti.

PENTAGON YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA: UNSURLARIMIZI ÇEKTİK



ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pentagon yetkilisi, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik." ifadesini kullandı. Yetkili, bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları Tel Abyad ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı.

TSK OPERASYON EMRİ BEKLİYOR



Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

KONTROL NOKTALARI BOŞALTILIYOR



Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn'da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

İHA