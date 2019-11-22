Terör kurbanlarının çoğu Müslüman

Saint-Marc, AFVT'nin Fransa'nın Nice kentinde düzenlediği “Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi”nde yaptığı açıklamada, “Terör saldırılarının acısını ilk çekenler Müslümanlar. Bunu Avrupa'da hatırlatmak önemli, çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise Müslüman olmayan kişiler olduğu varsayılıyor. Ancak bu doğru değil” diye konuştu. Müslümanların da mağdur olduğunu göstermek için kongreye çok sayıda terör mağduru Müslüman'ı davet ettiklerini belirten Saint-Marc, “Teröristler bizi karşı karşıya getirmek istedi. Biz yıkılan köprüyü tekrar inşa etmek istiyoruz” dedi. Kongreye, 80 ülkeden terör mağduru 450 kişi katılıyor.