Terör devletinin başbakanı Netanyahu'dan sürpriz ABD kararı! İptal etti

  • Bist 100
    100786
  • Dolar
    5,7033
  • Euro
    6,3160
  • Altın
    274,5850
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi 20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı
EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı? EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı?
Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor
Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni
Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu
Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak
Bu hafta 10 film vizyona girecek Bu hafta 10 film vizyona girecek
Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti! Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!
Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası
Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda
Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık?
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok' Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok'
ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor
Volkan Demirel, Altay Bayındır'a sahip çıktı Volkan Demirel, Altay Bayındır'a sahip çıktı
Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi... Yağışlar için bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi... Yağışlar için bu tarihe dikkat!
Roma taraftarlarının topa tuttuğu Nzonzi, Galatasaray'da yeniden doğdu! Roma taraftarlarının topa tuttuğu Nzonzi, Galatasaray'da yeniden doğdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın için sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın için sağanak uyarısında bulundu
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin
Justin Trudeau nun fotoğrafı dünya gündemine bomba gibi düştü! Arap gecelerinin Aladdin'i oldu Justin Trudeau nun fotoğrafı dünya gündemine bomba gibi düştü! Arap gecelerinin Aladdin'i oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 10:02:03 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:04:16

Terör devletinin başbakanı Netanyahu'dan sürpriz ABD kararı! İptal etti

Terör devleti İsrail'in Netanyahu, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'deki siyasi durum nedeniyle gelecek hafta ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek 74. BM Genel Kuruluna katılmayacak.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyordu.  Trump ile Netanyahu cumartesi günü telefonda görüşmüş ve ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu açılışında Netanyahu ile bir araya geleceğini belirtmişti.

İsrail basınında dünkü genel seçimlerde partisi Likud'un geriye düşmesi nedeniyle Netanyahu'nun ziyaretini iptal ettiği yorumlarına yer verildi.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

İsrail Merkez Seçim Komitesinin dünkü seçimlere ilişkin en son paylaştığı veride şu ana kadar oyların yüzde 90'nın sayıldığı ifade edildi.

Bu açıklamaya göre, sabah saatlerinde seçimi az bir farkla da olsa önde götüren Netanyahu'nun partisi Likud'un oyları düşerken, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı öne geçmeyi başardı.

Tüm oyların sayılmasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmezken, son verilere göre Mavi-Beyaz 32, Likud ise 31 milletvekilini meclise gönderdi.

Ayrıca Netanyahu'nun partisi Likud'un önderliğindeki sağ partilerden oluşan blokun milletvekili sayısı da 56'dan 55'e düştü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ