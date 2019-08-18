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18 Ağustos 2019 Pazar 16:33:01 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:33:38

Terör devleti İsrail'in şehit ettiği Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi'nde sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince öldürülen 3 Filistinli gencin cenazeleri toprağa verildi.

Gazze Şeridi'nde sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince şehit edilen Muhmut el-Velayide (24), Muhammed el-Teramisi (26) ve Muhammed Ebu Namus'un (27) naaşı Gazze sokaklarında omuzlarda taşındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından şehitlerin cenaze namazı evlerine yakın yerlerdeki camilerde kılındı.

Cenaze namazının ardından Beyt Lahya'daki El-Kassam Camisi'ne getirilen şehitler beldenin kabristanında defnedildi.

Öte yandan Hamas Hareketi tarafından olaya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı orantısız güç kullandığı ve suç işlediği belirtildi.

Hamas tarafından uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalması da eleştirildi.

İsrail ordusu dün silahlı Filistinlilerin Gazze ve İsrail arasındaki tellere yaklaşması nedeniyle ateş açıldığını iddia etmişti.

AA

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