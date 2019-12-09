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09 Aralık 2019 Pazartesi 22:53:06 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:14:23

Terör devleti İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

Terör devleti İsrail açıklarında aylardır çalışmalar yürüten Yunanistan'a ait geminin, 2 hafta önce Lübnan karasularında arama yaptığı iddia edildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a ait Panama bandıralı, teknolojik donanımlı "Med Surveyor" gemisi, geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) operasyonel bölgesi Lübnan karasularında saatlerce arama yaptı.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDA DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

Geminin, hiçbir engelle karşılaşmadığı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 1 Nisan'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü İsrail açıklarına döndüğü ifade edildi.

MECLİS BAŞKANI BERRİ'NİN LİDERLİĞİNDEKİ GRUPTAN TEPKİ

Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Kalkınma ve Kurtuluş Bloku Genel Sekreteri Enver el-Halil, düzenlediği basın toplantısında, farklı konulara odaklanan Lübnanlıların, İsrail'in ülke egemenliğine yönelik ihlallerine kayıtsız kalmamaları gerektiğini belirtti.

Halil, İsrail için Akdeniz'de hidrografik ölçüm çalışmaları yapan geminin, Lübnan karasularını ihlali karşısında UNIFIL'in gerekli işlemleri başlatmadığını aktardı.

Genel Sekreter Halil, İsrail ihlalleri karşısında BM'ye sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

LÜBNAN İSRAİL SINIRINDAKİ DURUM

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da aynı yıl mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail karasuları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

AA

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