Terör devleti İsrail'den işgal altındaki Gazze'ye hava saldırısı

Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda, can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.

İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.