06 Şubat 2020 Perşembe 07:38:30 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 07:42:19
Terör devleti İsrail'den işgal altındaki Gazze'ye hava saldırısı
Katil İsrail'e ait savaş uçakları, işgal altındaki Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda, can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.
İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.
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