Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Terör devleti israil Gazze'ye hava saldırısında İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta ile bir tarım arazisi hedef aldı.
İsrail savaş uçakları güneydeki Han Yunus kentinde Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir tarım arazisini hedef aldı.
Han Yunus'taki saldırı nedeniyle civardaki tesislerde maddi hasar meydana gelirken, Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, dün akşam Gazze'den İsrail'e roket atıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Avrupa Parlamentosu, Brexit Anlaşması'nı onayladı
- Senatodaki azil yargılamasında 16 saatlik soru-cevap maratonu başladı
- Beyaz Saray'dan Bolton'ın tartışmalı kitabına 'gizli bilgileri ifşa ediyor' uyarısı
- Hamas'tan ABD'nin sözde barış girişimine karşı ulusal eylem planı çağrısı
- Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı imzaladı! Yeni dönem resmen başladı