Terör devleti İsrail'de son dakika gelişmesi! Netanyahu karantinaya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun parlamento danışmanı Rivka Paluch'un koronavirüse yakalanması sonrası önemli bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada; 70 yaşındaki Netanyahu'nun şu an için herhangi bir semptom göstermediği kaydedilirken, İsrail Başbakanının tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Yaptırdığı ilk Kovid-19 testi negatif çıkan Netanyahu'nun, yarın tekrar bir teste girmesi bekleniyor.