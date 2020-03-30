Terör devleti İsrail'de son dakika gelişmesi! Netanyahu karantinaya alındı
İşgalci İsrail'den flaş gelişme... Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından İsrail Başbakanı karantinaya alındı. Daha önce yaptırdığı ilk testi negatif çıkan Netanyahu'nun yarın bir test daha yaptırması bekleniyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun parlamento danışmanı Rivka Paluch'un koronavirüse yakalanması sonrası önemli bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada; 70 yaşındaki Netanyahu'nun şu an için herhangi bir semptom göstermediği kaydedilirken, İsrail Başbakanının tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Yaptırdığı ilk Kovid-19 testi negatif çıkan Netanyahu'nun, yarın tekrar bir teste girmesi bekleniyor.
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