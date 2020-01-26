26 Ocak 2020 Pazar 07:22:23 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 07:24:31
Terör devleti İsrail yine Gazze'yi vurdu
Terör devleti İsrail'in hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırıları sonucunda mal ve can kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
AA
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