Terör devleti İsrail ve ABD skandalı duyurdu: Kudüs İsrail'in olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu sözde barış planı adı altında 'Yüzyılın Anlaşması' dünyaya ilan etti. 'Barış' adı altında Kudüs ve Filistin'i İsrail'in avuçlarına bırakmaya yönelik olan bu adıma tepkiler çığ gibi yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İsrail parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını "iki devletli çözümü tasfiye etme planı" olarak niteledi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.

Avde, Trump’ın sözde barış planına tepki göstererek, "Yüzyılın Anlaşması (sözde barış planı) planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır." dedi.

Öte yandan, Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Yusuf Cebbarin de Mecliste yaptığı konuşmada, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti talebini yineledi.

Cebbarin, ABD Başkanı Trump'a da "Trump, Likud partisinin (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi) Beyaz Saray şube başkanıdır.” ifadesiyle tepki gösterdi.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülkede nüfusun 2 milyona yakını Filistinlilerden oluşuyor ve bu oran nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Tel Aviv yönetimi, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak vatandaşlık elde eden Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye nitelerken, onlar kendilerini 1948 Filistinlileri olarak tanımlıyor.

SÖZDE ANLAŞMA AÇIKLANDI

İşte sözde 'Yüzyılın Anlaşması'na göre alınan kararlar;

- Filistinliler onları piyon olarak kullanan bir sistemin içinde kalmışlardı. Orada İsrail - Filistin meselesini çözmek üzere karar verdim. Geçmişte birçok ABD başkanı bunu denemiş ancak başaramamış.

- Geçmişte en iyi niyetli planlar bile gerçekler üzerinde odaklanmıyor. 80 sayfalı planımız en detaylı plandır. Gerçeklere dayanan ve hassas çözümlerle bölgeyi daha güvenli yapacak bir vizyondur. Vizyonum kazan kazan fırsatı vermektedir. Barış için çok önemli bir adım atıldı. Netanyahu vizyonumu desteklemeye meyilli olduğunu söylemiştir. Bu tarihi bir adımdır.

- İsrail'de herkes barış istiyor ve herkesin desteğini aldık.

- İlk defa İsrail kavramsal bir haritaya izin verdi. Ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız.

- Kudüs, İsrail'in bölünmemiş çok önemli başkenti olarak kalacaktır.

- İki devletli bir çözüme geçiş, İsrail için daha fazla güvenlik tehdidi oluşturmayacaktır. Barış taviz gerektirir ama İsrail'in asla güvenliğini tehlikeye atmasını istemeyeceğiz.

- Birçok şey yaptım. Golan Tepelerini kabul etmek ve en önemlisi korkunç İran nükleer anlaşmasından çekilmek.

- Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak. ABD buraya rahatlıkla bir büyükelçilik kuracaktır. Hiç kimse hiçbir Filistinli evlerinden ayrılmaya zorlanmayacak.

- Yeni Filistin devletine büyük yatırım yapılacak.

- Filistin 4 yıl boyunca İsrail ile müzakere edebilecek.

- Abbas'a sesleniyorum. Bu toprağı alın ve devlet kurun.

- DEAŞ yüzde yüz oranında yok edildi ve vahşi liderleri öldü.

NETANYAHU: BU BİR FIRSAT!

Netanyahu da Filistin tarafının kabul etmediği anlaşmanın çok büyük ve İsrail için çok değerli olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Bu yüzyılın anlaşması" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, geçen hafta yaptığı duyuruda, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da bir araya geleceğini ve Ortadoğu planının bu görüşmeler sırasında açıklanacağını bildirmişti.

FİLİSTİN'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde planın bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan plana ilişkin değerlendirmede bulundu.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI GASP ETME HAMLESİ

Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bugün ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının açıklanacağı merasime davet edilen Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Filistin halkının haklarını gasbetme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına engel olma amacı taşıyan bu merasime katılmamaya çağırıyoruz" dedi.

Rudeyne, kendilerine davet gönderilen bazı Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerinin buna olumsuz yanıt verdiğini öğrendiklerini de kaydetti.

ABBAS'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIK VURGUSU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

"Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını" belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine 'çözüm bulmak' amacıyla hazırladığı öne sürülen 'Yüzyılın Anlaşması Planı' diye adlandırdığı planın detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.