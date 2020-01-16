Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı

Terör devleti İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir noktayı vurdu.

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede hasar meydana geldi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 4 roket fırlatıldığı, 2'sinin havada imha edildiği iddia edildi.

TRT Haber