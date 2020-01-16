16 Ocak 2020 Perşembe 00:36:15 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 00:37:55
Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı
Terör devleti İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktanın vurulduğu bildirildi.
Terör devleti İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir noktayı vurdu.
İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede hasar meydana geldi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 4 roket fırlatıldığı, 2'sinin havada imha edildiği iddia edildi.
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