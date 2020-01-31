Terör devleti İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı
Terör devleti İsrail güçleri, sabah saatlerinden bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın düzenledi.
İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 17, Batı Şeria'da ise 3'ü çocuk olmak üzere 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
Söz konusu çocuklardan birinin gözaltına alınmadan önce İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darp edildiği aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
AA
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