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08 Aralık 2019 Pazar 07:27:25 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 07:29:28

Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu

Terör devleti İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Gazze'den İsrail'e atılan 3 rokete karşılık savaş uçaklarımız ve helikopterlerimiz Gazze'de Hamas'a ait bazı terör hedeflerini vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de kentin kuzeyindeki Cebalya beldesindeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta 7 kez saldırıya maruz kaldı.

Ayrıca Gazze'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı, savaş helikopterleri tarafından fırlatılan 3 roketle hedef alındı.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

AA

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