"Temiz değilsiniz" diyen Fransız polise tarih dersi veren Türk

Fransız bir polisle, Türk sürücü arasında trafikte yaşanan tartışmada, Fransızların Türk düşmanlığına bir kez daha şahit olduk. Görüntülerde, "kebapçı olduğunu" ifade eden Türk sürücü, nezaketle davranıp Fransız polisi çalıştığı iş yerine yemek yemeye davet ediyor. Bunu kabul etmeyen Fransız polis cehaletine ve bilinçaltına işlenen Türk kinine yenik düşerek, "Türklerin temiz olmadığını" söyleyip nazik daveti küstah bir şekilde reddediyor.

TÜRK'TEN GERÇEKLERİ DUYAN FRANSIZ POLİS ÇILDIRDI

Vakarını bozmayan Türk sürücü, Fransız polisin kışkırtmalarına dayanamayıp ona ders vermek istiyor. Parfümüyle ünlü Fransızların parfümü, nadiren banyo yaptıkları ve kötü kokmamak için keşfettiklerini Fransız polise anlatıyor. Gerçeklerden hoşlanmayan Fransız polis sinirine hakim olamayıp hukuksuzca Türk adamı kelepçelemeye kalkıyor.