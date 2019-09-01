"Temiz değilsiniz" diyen Fransız polise tarih dersi veren Türk
Sosyal medyada paylaşılan videoda, Türklerden ve Osmanlı Devleti'nden pek hazzetmeyen Fransız bir polis, trafikte durdurduğu Türk sürücüye hakaret etmeye ve aşağılamaya çalıştı. Türk'e "Türkler temiz değil" diyen Fransız polis, ünlü Fransız parfümünün neden üretildiğini anlatan Türk sürücüye zorla kelepçe takıp karakola götürmeye çalıştı.
Fransız bir polisle, Türk sürücü arasında trafikte yaşanan tartışmada, Fransızların Türk düşmanlığına bir kez daha şahit olduk. Görüntülerde, "kebapçı olduğunu" ifade eden Türk sürücü, nezaketle davranıp Fransız polisi çalıştığı iş yerine yemek yemeye davet ediyor. Bunu kabul etmeyen Fransız polis cehaletine ve bilinçaltına işlenen Türk kinine yenik düşerek, "Türklerin temiz olmadığını" söyleyip nazik daveti küstah bir şekilde reddediyor.
TÜRK'TEN GERÇEKLERİ DUYAN FRANSIZ POLİS ÇILDIRDI
Vakarını bozmayan Türk sürücü, Fransız polisin kışkırtmalarına dayanamayıp ona ders vermek istiyor. Parfümüyle ünlü Fransızların parfümü, nadiren banyo yaptıkları ve kötü kokmamak için keşfettiklerini Fransız polise anlatıyor. Gerçeklerden hoşlanmayan Fransız polis sinirine hakim olamayıp hukuksuzca Türk adamı kelepçelemeye kalkıyor.
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