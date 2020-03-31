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31 Mart 2020 Salı 13:37:18 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 14:02:54

Telefon şakası sandı Merkel'in yüzüne kapattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gönüllü itfaiyecileri kutlamak için telefon etti, ancak Merkel'in aradığına inanmayan itfaiye müdürü telefonu Başbakan'ın yüzüne kapattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs riskine karşı kendilerini itfaiye merkezinde gönüllü olarak izole eden itfaiye görevlilerini bu davranışlarından dolayı kutlamak istedi. Ancak kutlamak için Bergen auf Rügen kentindeki itfaiye binasını telefonla arayan Almanya Başbakanı hiç beklemediği bir karşılık aldı. Merkel, telefonu açan itfaiye müdürüne adını söyledikten sonra kendilerini kutlamak için aradığını dile getirdi.

"BÖYLE ŞAKALAR YAPILACAK ZAMAN DEĞİL"

Ancak itfaiye müdürü Andre Muswieck arayanın Başbakan Merkel olduğuna inanmadı ve "Şimdi bu tür şakaları yapacak zaman değil" diyerek telefonu Başbakan Merkel'in yüzüne kapattı. Kendisi de koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Merkel bunun üzerine basın ofisini arayarak durumu anlattı. Basın merkezinin devreye girmesiyle arayan kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğunu öğrenen itfaiye görevlileri bu kez telefonun başında toplanarak Merkel'in yeniden aramasını beklediler. Bir süre sonra Merkel ikinci kez merkezi arayarak gönüllü itfaiyecileri bu örnek eylemlerinden dolayı kutladı.

TELEFONU KAPATAN MÜDÜR KONUŞTU

Bölgede yayımlanan Ostzeitung'a konuşan Andra Muswieck, telefonla arayan kişinin kendisini Angela Merkel olarak tanıttığını belirterek "Bir radyonun telefon şakası yaptığını sandım. Böyle şakalar için zamanımın olmadığını kibarca ve kısaca söyledikten sonra kapattım" dedi.

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