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20 Ekim 2019 Pazar 17:29:41 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 17:30:38

Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayının patlaması sonucu 3 sivil yaralandı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, terör örgüt YPG/PKK'nın bir eve tuzakladığı mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı.

Tel Abyad ilçesindeki evine geri dönmek isteyen Ebu Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin avlusunda terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivilin yaralandığını söyledi.

 YPG/PKK teröristlerinin bölgeden kaçarken sivillerin evlerini mayınladığını belirten Ebu Ahmet, "Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı." dedi.
 
"TERÖR ÖRGÜTÜ AİLELERİ YERLERİNDEN EDİP HER YERİ MAYINLADI"
 
Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmet, terör örgütünün aileleri yerlerinden edip her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti.
 
Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.
 
Terör örgütü, cami ve kiliseleri karargah olarak kullandığı ilçeden kaçarken Tel Abyad hastanesini de talan edip bazı bölümlerini yakarak kullanılmaz hale getirmişti.
 
TEL ABYAD'IN DURUMU
 
Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.  DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgali altına girmişti.
 
Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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