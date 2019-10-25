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25 Ekim 2019 Cuma 17:10:53 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 17:14:00

Tel Abyad'da hayat normale dönüyor

Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad halkı, terörden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad'da sivillerin büyük bir kısmı hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor.

Fırın, manav, market, berber, eczane, restoran ve pastaneler kepenklerini neredeyse hiç indirmeden bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

İlçe sokaklarında top oynayan, bisiklete binen Tel Abyadlı çocuklar da terörden kurtulmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

Tel Abyad'da komşularına ziyarete giden kadınlar, çarşıda sohbet eden yetişkinler, terörün izlerinin büyük ölçüde silindiğini gösteriyor.

"Biz Arap, Türk, Kürt kardeşiz"

AA muhabirine konuşan Tel Abyad'lı Ebu Ahmet, "Biz Arap, Türk, Kürt kardeşiz. YPG/PKK bizi ayırmaya çalıştı ancak biz kardeş olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Ebu Ahmet, "İlçede yerel meclislerin ve polis merkezlerinin açılmasını, elektrik ve suyun normale dönmesini bekliyoruz." temennisinde bulundu.

Teröristlerin, işgal altında tuttuğu dönemde halkı sürekli tehdit ettiğini, Türkiye'ye karşı yalanlar söyleyerek halkı kışkırtmaya çalıştığını dile getiren Ebu Ahmet, "Bizi hep tehdit ettiler. Türkiye karşıtı olmamız için çok uğraştılar. İmamları yalan hutbe vermedikleri için tutukladılar." ifadelerini kullandı.

"YPG/PKK bize çok çektirdi"

Tel Abyad'da esnaflık yapan ve ailesi rejim kontrolündeki bölgede yaşadığı için ismini vermek isteyen bir Tel Abyadlı Türkmen de "YPG/PKK bize çok çektirdi. Yapmadıklarını bırakmadılar. Haraç aldılar, ikinci sınıf insan muamelesi yaptılar." diye konuştu.

Türkiye'den yardımların geldiğini anlatan Türkmen, temel yaşam malzemelerine ulaşabildiklerini ancak elektrik ve şebeke suyu ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Tel Abyad, 13 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmişti.

(AA)

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