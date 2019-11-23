Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

(DHA)