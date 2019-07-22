Teknoloji kavuşturdu

YILLARCA OĞULLARINI ARADILAR

Bu yılın başında yapay zeka teknolojisinin insan kaçakçılığını önleme amaçlı olarak da kullanılmaya başlandığı Çin’de yürekleri ısıtan bir olay meydana geldi. Shenzhen kentinde yaşayan Yu Xingquan ve Rong Muhuan çiftinin oğulları, 2001 yılında henüz 3 yaşındayken kaybolmuştu. O dönemde çocuğun bulunması için tüm ekipler seferber olmuş ancak günlerce süren çalışmalara rağmen küçük Yu bulunamamıştı. Genç çift, çocuklarından vazgeçmemiş, yıllarca onu bulma umuduyla aramayı sürdürmüştü.

Polis, şimdi Yu’nun yıllar önce nasıl kaybolduğunu araştırıyor.

Yıllar sonra oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, sorumluların bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

SİMÜLASYONU BELİRLENDİ

Çocuklarından ümidi kesen anne babanın yardımına, yapay zeka yetişti. Teknoloji şirketi Tencent’in kurduğu özel ekip, 3 yaşında kaybolan çocuğun tüm fotoğraflarını kullanarak yıllar içinde alacağı şekilleri modelleme simülasyonuyla ortaya çıkardı. Detaylı araştırma sonucu, çiftin oğullarının olabileceği düşünülen genç, Yunfu kentinde bulundu. Ardından yapılan DNA testi sonucu, gencin Yu olduğu anlaşıldı. Yıllar sonra birbirlerine kavuşan ailenin duygu dolu anları, ülke basınında geniş yer aldı.