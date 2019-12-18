Teknoloji devlerine kobalt davası! Çocuk ölümlerinden yargılanacaklar
Telefon ve bilgisayar bataryalarında kullanılan kobaltın çıkarıldığı madenlerde çocukları ölen ya da yaralanan Kongolu aileler, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerine tazminat davası açtı.
SUİSTİMALLERE KARŞI İLK YASAL SÜREÇ
Uluslararası Hak Savunucuları, 14 Kongolu aile adına, teknoloji şirketlerine karşı ABD’de yasal süreç başlattı. Ürünlerinde kobalt madenini kullanan Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla gibi şirketler, çocuk ölümlerine yardım etmek ve bunu teşvik etmekle suçlanıyor. Kaybettikleri ve sakat kalan çocukları için ailelerin tazminat talep ettiği dava, yıllardır tartışılan madenlerdeki suistimallare karşı başlatılan ilk yasal süreç olma özelliği taşıyor.
İNSAN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; insan hakları ihlalleri ve emek sömürüsü nedeniyle sık sık gündeme gelen kobalt madenleri, tedarikçi firmalar tarafından dünya devlerine ulaştırılıyor. İngiliz maden şirketi Glencore'un, yasadışı şekilde çalışan çocuk madencilerin çıkardığı kobaltı önce Brüksel merkezli Umicore şirketine oradan da Apple, Google, Tesla, Microsoft ve Dell'e ulaştırıldığı ileri sürülüyor.
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