Tek umut yağmur
Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir hafta önce başlayan orman yangını hız kesmeden devam ediyor. Müdahalelerin yetersiz kaldığı yangında, 3 milyon hektar küle dönerken, yetkililer Tek umudumuz yağmurun yağması dedi.
ŞİDDETLİ RÜZGAR KÖRÜKLÜYOR
Sibirya, felaketi yaşıyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin batısında başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. İtfaiye ekipleri, şiddetli rüzgarın da etkisiyle, Ural ve Volga bölgesine kadar ulaşan alevlerin söndürülmesi için seferber olurken, tüm çabalar yetersiz kalıyor. Yaklaşık 3 milyon hektarın küle döndüğü yangın nedeniyle birçok orman canlısı telef olurken, yetkililer, doğal yaşamın tehdit altında olduğunu ifade etti.
Yangın nedeniyle bölgedeki ekolojik yaşam tehdit altında.
Küle dönen 3 milyon hektar, Ankara’nın yüzölçümüne eşdeğer büyüklükte.
GÖNÜLLÜLER SEFERBER OLDU
Sağlık Bakanlığı, duman zehirlenmesi ihtimaline karşı, afet bölgesindeki kasabalara maske gönderdi. Yangının ulaştığı köyler tahliye edildi. Havadan müdahaleyle desteklenen çalışmalara rağmen söndürülemeyen yangında halk, itfaiye erleriyle birlikte çalışmaya başladı. Krasnoyarsk Valisi Aleksandr Uss, “12 ton su taşıma kapasiteli uçaklarla alevlere müdahale etmemiz yeterli olmuyor. Artık tek çare yağmurun yağması” şeklinde konuştu.
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