Tek seferde imzalanan en büyük gemi sözleşmesi: 22 milyar dolar

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Pentagon, dünya devi savunma şirketi General Dynamics'e, 2023 mali yılına kadar dokuz adet Virginia sınıfı denizaltı inşası için 22.2 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Bu sözleşme ABD tarihine Pentagon tarafından açıklanan en büyük gemi yapımı sözleşmesi olarak geçti.

ABD Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, General Dynamics'in ana yüklenici ve Huntington Ingalls Industries’in büyük bir taşeron olduğunu söyledi.

"ÇİN'İN AGRESİF EYLEMLERİNE VERDİĞİ BİR YANIT"

Sözleşme, Pasifik'teki ABD Deniz Kuvvetleri başkanının devasa bir Çin donanması birikimi ve buna karşı koymak için yeterli denizaltıları alma konusunda yaptığı uyarılardan sadece birkaç ay sonra imzalandı.

ABD Pasifik Komutanlığı İstihbarat Merkezi’ndeki eski operasyon direktörü Carl Schuster, "ABD Donanması’nın Çin’in artan askeri gücüne ve Batı Pasifik’teki agresif eylemlerine verdiği yanıt." olarak nitelendirdi.

Schuster, "PLAN (Çin Donanması) gittikçe daha da büyüyor ve ABD Donanması'nın yanıt vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

VİRGİNİA SINIFI DENİZALTI

Virginia sınıfı denizaltıları, ABD Donanmasının kilit çok görevli denizaltı platformudur. İstihbarat toplama ve keşif dâhil olmak üzere özel operasyonlar yürütmenin yanı sıra diğer denizaltılarla, yüzey gemileriyle ve kara hedefleriyle de savaşabilecek kapasitededirler.

PASİFİK DENİZİNDEKİ DENGELER

Uzmanlar, ABD'nin Pasifik'te, denizaltı filosunun sayıları ve kalitesinde büyük sıçramalar yapan Çin donanmasından, benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Mayıs 2019 Çin Askeri Güç Raporu, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın 2020’ye kadar 65 - 70 ADET denizaltı kullanacağını söylüyor.

Avustralya’daki analistlerden yayınlanan Ağustos ayında yayınlanan bir rapor, ABD’nin Çin’in ilerlemelerine ayak uyduramadığını ve Washington’un “stratejik iflas” kriziyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Raporda, "Çin'in denizden ateşlenen füzeleri, hipersonik teknolojiler ve hava karşıtı savunma sistemleri konuşlandırması nedeniyle Pasifik çevresi ölümcül hale geldiğinden, Amerika'nın denizaltı savaşındaki kalıcı avantajı bölgesel güç dengesinde giderek daha önemli hale gelecektir." denildi.

ÇİN, RUSYA VE KUZEY KORE'NİN FAALİYETLERİ ÜÇ KAT ARTTI

Hawaii’deki ABD Hint-Pasifik Komutanlığı başkanı Amiral Philip Davidson, bu yılın başlarında Kongre’ye verdiği demeçte, Pasifik’teki Çin, Rusya ve Kuzey Kore denizaltı faaliyetinin 2008’den bu yana üç kat arttığını belirtti.

Davidson, ABD’nin bölgedeki deniz üstünlüğünü korumak için bu artışa uyması gerektiğini söyledi.

Davidson, “2025 zaman diliminde niceliksel avantajımızı kaybedeceğiz. Bölgedeki özkaynaklarımız için bunun bir felaket olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.