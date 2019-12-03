Tek seferde imzalanan en büyük gemi sözleşmesi: 22 milyar dolar

  • Bist 100
    106790
  • Dolar
    5,7524
  • Euro
    6,3758
  • Altın
    272,4660
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan'ın daha yapacak çok işi var Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan'ın daha yapacak çok işi var
"F-35 olmazsa Türkiye başka ülkeye gider" "F-35 olmazsa Türkiye başka ülkeye gider"
Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı
Çırpındıkça battılar Çırpındıkça battılar
17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının rakipleri belli oldu 17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının rakipleri belli oldu
Çakar kabusu tepeye çıktı Çakar kabusu tepeye çıktı
Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi
Doğal insülin yerelması Doğal insülin yerelması
Sergen Yalçın: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz Sergen Yalçın: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncusu taburcu oldu Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncusu taburcu oldu
Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular maç öncesinde buluştu Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular maç öncesinde buluştu
Galatasaray'ın istediği Chicharito'dan transfer açıklaması: Transfer olmaya hazırım! Galatasaray'ın istediği Chicharito'dan transfer açıklaması: Transfer olmaya hazırım!
Dimitrios Giannoulis'in menajerinden transfer açıklaması: Fenerbahçe'de oynamak ister Dimitrios Giannoulis'in menajerinden transfer açıklaması: Fenerbahçe'de oynamak ister
Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
Tunceli'de zırhlı araç devrildi: 13 yaralı Tunceli'de zırhlı araç devrildi: 13 yaralı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Erdoğan'la görüştüm ve iyi bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Erdoğan'la görüştüm ve iyi bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum
Eşini 32 bıçak darbesiyle öldüren kocadan 'yasak aşk' iddiası Eşini 32 bıçak darbesiyle öldüren kocadan 'yasak aşk' iddiası
İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi? İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?
Macron: Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım Macron: Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım
Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev: AB müzakerelerinin başlatılmaması hayal kırıklığı Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev: AB müzakerelerinin başlatılmaması hayal kırıklığı
MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor
Tunus'ta ekonomik sıkıntı yaşayan gencin intiharı sokakları hareketlendirdi Tunus'ta ekonomik sıkıntı yaşayan gencin intiharı sokakları hareketlendirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 17:01:29 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 17:24:13

Tek seferde imzalanan en büyük gemi sözleşmesi: 22 milyar dolar

ABD, Pasifik için 22,2 milyar dolara 9 adet Virgina sınıfı denizaltı siparişi verdi. Bu sipariş, ABD'nin bugüne kadar tek seferde imzaladığı en büyük gemi sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.

TM Dijital Haber Merkezi

Pentagon, dünya devi savunma şirketi General Dynamics'e, 2023 mali yılına kadar dokuz adet Virginia sınıfı denizaltı inşası için 22.2 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Bu sözleşme ABD tarihine Pentagon tarafından açıklanan en büyük gemi yapımı sözleşmesi olarak geçti.

ABD Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, General Dynamics'in ana yüklenici ve Huntington Ingalls Industries’in büyük bir taşeron olduğunu söyledi.

"ÇİN'İN AGRESİF EYLEMLERİNE VERDİĞİ BİR YANIT"

Sözleşme, Pasifik'teki ABD Deniz Kuvvetleri başkanının devasa bir Çin donanması birikimi ve buna karşı koymak için yeterli denizaltıları alma konusunda yaptığı uyarılardan sadece birkaç ay sonra imzalandı.

ABD Pasifik Komutanlığı İstihbarat Merkezi’ndeki eski operasyon direktörü Carl Schuster, "ABD Donanması’nın Çin’in artan askeri gücüne ve Batı Pasifik’teki agresif eylemlerine verdiği yanıt." olarak nitelendirdi.

Schuster, "PLAN (Çin Donanması) gittikçe daha da büyüyor ve ABD Donanması'nın yanıt vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

VİRGİNİA SINIFI DENİZALTI

Virginia sınıfı denizaltıları, ABD Donanmasının kilit çok görevli denizaltı platformudur. İstihbarat toplama ve keşif dâhil olmak üzere özel operasyonlar yürütmenin yanı sıra diğer denizaltılarla, yüzey gemileriyle ve kara hedefleriyle de savaşabilecek kapasitededirler.

PASİFİK DENİZİNDEKİ DENGELER

Uzmanlar, ABD'nin Pasifik'te, denizaltı filosunun sayıları ve kalitesinde büyük sıçramalar yapan Çin donanmasından, benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Mayıs 2019 Çin Askeri Güç Raporu, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın 2020’ye kadar 65 - 70 ADET denizaltı kullanacağını söylüyor.

Avustralya’daki analistlerden yayınlanan Ağustos ayında yayınlanan bir rapor, ABD’nin Çin’in ilerlemelerine ayak uyduramadığını ve Washington’un “stratejik iflas” kriziyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Raporda, "Çin'in denizden ateşlenen füzeleri, hipersonik teknolojiler ve hava karşıtı savunma sistemleri konuşlandırması nedeniyle Pasifik çevresi ölümcül hale geldiğinden, Amerika'nın denizaltı savaşındaki kalıcı avantajı bölgesel güç dengesinde giderek daha önemli hale gelecektir." denildi.

ÇİN, RUSYA VE KUZEY KORE'NİN FAALİYETLERİ ÜÇ KAT ARTTI

Hawaii’deki ABD Hint-Pasifik Komutanlığı başkanı Amiral Philip Davidson, bu yılın başlarında Kongre’ye verdiği demeçte, Pasifik’teki Çin, Rusya ve Kuzey Kore denizaltı faaliyetinin 2008’den bu yana üç kat arttığını belirtti.

Davidson, ABD’nin bölgedeki deniz üstünlüğünü korumak için bu artışa uyması gerektiğini söyledi.

Davidson, “2025 zaman diliminde niceliksel avantajımızı kaybedeceğiz. Bölgedeki özkaynaklarımız için bunun bir felaket olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ