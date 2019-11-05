05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 21:11:12
Tek rakibi Schumacher
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde ikinci olan Mercedes takımından Lewis Hamilton (34), bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
ALTINCI KEZ ŞAMPİYON
Yarışın ardından açıklamalarda bulunan İngiliz pilot, “Çok mutluyum. Bunun en iyi sezonum olduğunu düşünüyorum. Daha çok çalışıp yeni başarılar elde etmek istiyorum” dedi. Hamilton, son zaferinin ardından, en fazla şampiyon olan F1 pilotları listesinde 7 kupa sahibi Michael Schumacher’in ardından ikinci sıraya yerleşti.
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