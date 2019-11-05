Tek rakibi Schumacher

ALTINCI KEZ ŞAMPİYON

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan İngiliz pilot, “Çok mutluyum. Bunun en iyi sezonum olduğunu düşünüyorum. Daha çok çalışıp yeni başarılar elde etmek istiyorum” dedi. Hamilton, son zaferinin ardından, en fazla şampiyon olan F1 pilotları listesinde 7 kupa sahibi Michael Schumacher’in ardından ikinci sıraya yerleşti.