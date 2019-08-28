Tehlikeli gelişme! En büyük katliama hazırlanıyorlar

İran ve Rusya destekli Esed birlikleri, Han Şeyhun-Halep hattında muhaliflerin kontrolündeki 95 kilometrelik alanda saldırı hazırlığı yapıyor. Halep kırsalında muhalifler tarafından kontrol edilen bölge genelinde 2 yılı aşkın birim sorumluluğu görevini yürüten General Edib Şellaf, “Rejim ve müttefikleri 8 yıllık savaş sürecinin en büyük katliamına hazırlanıyor” dedi.

ÖSO komutanlarından Edib Şellaf, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, tehdit altındaki bölgenin Suriye’de kilometrekare başına düşen insan sayısı bakımından en yoğun yer olduğuna dikkat çekti. İdlib güneyindeki Han Şeyhun beldesinin Esed güçlerine geçmesinin ardından rejim ve destekçilerinin Maar’ed Numan çevresine yoğunlaştığını söyleyen Şellaf, şu bilgileri verdi:

HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

“Halep batısında Leyramon, Han Asel, Raşidiyn, Hayyan yerleşkelerinden İdlib’in Maar’ed Numan beldesine uzanan 95 kilometrelik koridora yoğun askeri sevkiyat yapılıyor. Bu bölgede 900’den fazla yerleşim birimi ve 1 milyondan fazla sivil tehdit altında. 2012 yılından bugüne Bab Amr, Kusayr, Guta, Banyas ve Halep’te pek çok katliama imza atan Esed rejimi, bunlardan çok daha büyüğünü gerçekleştirebilir. Hazırlıklar son aşamada; bittiğinde Rusya hava bombardımanlarını bu bölgeye yönlendirecek, ardından kara operasyonu başlatacaklar. Halep kırsalında Türkiye, Katar ve birkaç ülke dışında hiçbir ülke halka yardım faaliyeti yürütmüyor. Batılı ülkeler buradaki milyonları kaderine terk etti. Yok saydılar ve ölümlerini izliyorlar. Bu ülkelerin bölgedeki yardım faaliyetlerini aylar öncesinden durdurmaları, Rusya, İran ve Esed rejimiyle kirli pazarlıkların bir göstergesidir. Eğer önlem alınmaz ve rejim durdurulmaz ise burada tarihin en büyük katliamlarından biri yaşanacak. Ağır bombardıman sırasında aynı zamanda en az 800 bin kişi sınıra göç edecek. Bu durum, sınırın sıfır noktasındaki 1 milyonu aşkın insana yenilerinin eklenmesi demek. Bu süreç Suriyeli muhalifleri olduğu kadar Türkiye’yi de vurma girişimidir.”

MUHALİFLER DİRENECEK

İdlib güneyindeki Han Şeyhun’un işgali sonrası muhalifler rejim ordusunu püskürtmek için taarruza geçti. Hama kuzeyinde, İdlib güneydoğu kırsalındaki alanda gerçekleştirilen operasyonlarda muhalif gruplar, rejimin yığınak yaptığı noktaları hedef aldı. Baskın tarzında yapılan taarruz sonucu 45 rejim askeri öldürülürken 1 albay da esir alındı; ayrıca 1 tank, 3 zırhlı araç ve çok miktarda cephane ele geçirildi. Bölgedeki kaynaklar Selimiye, Şenkal, Havva ve Cedunniye köylerinin yeniden muhaliflerin kontrolüne geçtiği bilgisini verdi. Halep kırsalında ÖSO’ya bağlı güvenlik sorumlusu Edib Şellaf, direnişi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu: “Rejim, İran ve Rusya, Humus ve Guta benzeri bir kuşatma taktiğini İdlib üzerinde uygulayarak muhaliflerin kontrol ettiği bölgeyi 3’e ayırma stratejisi uygulamaya çalışıyor. Hedefleri kuşattıkları ve lojistik bağlantılarını kestikleri beldeleri teslim almak. Ancak muhalif savaşçılar bu tuzağın farkında ve buna göre önlemler alıyorlar. İdlib hiçbir şekilde teslim olmayacak.”

Esed yine saldırdı: 6 ölü

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, bugün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi ve Tel Mennis köyüne hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılarda İdlib’in güney kırsalındaki Maar Şurin’de 4, Tel Mennis köyünde 1 ve Kefrenbil ilçesinde 1 sivil olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

(Yenişafak)